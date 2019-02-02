Трамп: Новий договір щодо ракет може бути підписаний з Росією і Китаєм



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Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників

Після оголошення держсекретарем США Майком Помпео про припинення Вашингтоном виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) американський лідер Дональд Трамп висловився про можливість укладення нової угоди з контролю над озброєннями.

Під час спілкування з журналістами у Вашингтоні в п'ятницю, 1 лютого, президент США не виключив, що формат домовленостей може бути розширений.

«Сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх у великій гарній кімнаті і укласти нову угоду, яка буде ще кращою. Безумовно, я хотів би стати свідком цього», - наголосив Трамп. При цьому президент США назвав тільки Китай як можливого додаткового учасника нової угоди.

За оцінками експертів, рішення Вашингтона відображає погляд адміністрації Трампа на те, що ДРСМД був перешкодою в стримуванні не тільки Росії, але, у першу чергу, Китаю, чиї ракетні системи викликають у Сполучених Штатів занепокоєння.

Тим часом, як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на представника американської адміністрації, США вже 2 лютого можуть передати російській стороні офіційне повідомлення про вихід з ДРСМД через шість місяців.

Зазначимо, Держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, 1 лютого, заявив, що Сполучені Штати призупиняють участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), що був укладений 1987 року з Радянським Союзом і діяв щодо Росії як його правонаступниці.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія залишає за собою право на реакцію у відповідь після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії.

Раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що «гра вже відіграна».

Як повідомлялося, в жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди через невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має 100 таких ракет.

Москва відкидає всі звинувачення, заявляючи, що дальність польоту ракети 9М729 становить 480 кілометрів, що на 20 кілометрів менше нижньої межі, встановленого договором.

4 грудня держсекретар Майк Помпео дав Росії 60 днів для повернення до дотримання договору, встановивши крайній термін 2 лютого, після чого США відмовляться від своїх зобов'язань за угодою, якщо Росія не повернеться до його дотримання.

Джерело: Deutsche Welle