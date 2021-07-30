Кім Чен Ин закликав армію КНДР до підвищення боєготовності

Ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального удару по КНДР, заявив Кім Чен Ин

У столиці Північної Кореї Пхеньяні пройшов перший в історії семінар для командування і політичних комісарів Корейської народної армії (КНА). Як пише агентство ЦТАК, лідер КНДР Кім Чен Ин закликав армійців докласти максимальних зусиль для підвищення боєздатності всіх підрозділів.

«В даний час ворожі сили систематично нарощують свої можливості для нанесення попереджувального удару по КНДР, нарощують озброєння і активізують всілякі військові навчання з метою агресії. Ми повинні докласти максимальних зусиль для підвищення боєздатності всіх підрозділів», – сказав Кім Чен Ин у своєму виступі на семінарі.

У заході взяли участь воєначальники і політичні комісари всіх армійських підрозділів. На ньому обговорювалися питання тактичної і політичної підготовки кадрів для армії, а також підвищення обороноздатності на фоні зростання нових загроз.

Раніше у липні південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який нещодавно різко втратив у вазі.

Зазначимо, наприкінці червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Він вважає, що криза виникла в сфері безпеки республіки та її населення.

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

Також Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».

Також КНДР відмовилась від участі в Олімпіаді у Токіо через коронавірус.