КНДР назвала нові санкції з боку США «актом війни»

Пхеньяна вважає, що США запровадженням нових санкцій проти КНДР дестабілізують ситуацію

Північна Корея засудила нові обмежувальні заходи США проти Пхеньяна як «акт війни». Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ КНДР, поширеній північнокорейською інформагенцією KCNA у неділю, 25 лютого. «Як ми неодноразово говорили раніше, ми розцінюємо будь-які обмеження щодо нас як акт війни», - зазначається в



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Пхеньян обурився новими санкціями з боку США

Пхеньяна вважає, що США запровадженням нових санкцій проти КНДР дестабілізують ситуацію

Північна Корея засудила нові обмежувальні заходи США проти Пхеньяна як «акт війни». Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ КНДР, поширеній північнокорейською інформагенцією KCNA у неділю, 25 лютого.

«Як ми неодноразово говорили раніше, ми розцінюємо будь-які обмеження щодо нас як акт війни», - зазначається в заяві.

На думку офіційного Пхеньяна, США запровадженням нових санкцій проти КНДР дестабілізують ситуацію на Корейському півострові перед завершенням Олімпійських Ігор.

«Дві Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада пройшла успішно. Але США принесли загрозу війни на Корейський півострів зі своїми широкомасштабними новими санкціями проти КНДР - перед церемонією закриття Олімпіади», - наголошується в заяві.

Раніше цього тижня адміністрація президента США оголосила про рішення запровадити додаткові санкції проти Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, наразі запроваджені проти КНДР, є найпотужнішими обмежувальними заходами, які Вашингтон будь-коли застосовував проти іноземної держави. Трамп також заявив, що готовий до «жорстких» дій, якщо санкції не підштовхнуть КНДР до припинення розробки ядерної зброї і балістичних ракет. «Якщо це не дасть результатів, то перейдемо до фази номер два. І це може бути жорстко», - додав президент США.

Джерело: Deutsche Welle