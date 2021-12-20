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    Колишній поліцейський вийшов на Червону площу з плакатом «Путін убивця» (фото)

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    У Москві експоліцейський вийшов на Червону площу з плакатом &laquo;Путін убивця&raquo; - Колишній поліцейський вийшов на Червону площу з плакатом «Путін убивця» (фото)
    У Москві експоліцейський вийшов на Червону площу з плакатом «Путін убивця»
    фото: SOTA

    Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів

    У столиці Росії на Червоній площі затримали майора поліції у відставці Олега Кашинцева. Він вийшов на площу з плакатом, на якому було написано: «Свободу Навальному. Putin is a killer» («Путін убивця»).

    Кашинцев, який був одягнений у форму поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, після чого колишні колеги доставили його до відділку МВС.

    Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцев був відпущений із поліцейського відділку до судового засідання.

    Олег Кашинцев пропрацював у правоохоронних органах 18 років, з них 14 – у карному розшуку. У 2019 році він звільнився з органів МВС у званні майора через незгоду з діями влади щодо опозиції. Кашинцев взяв участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального, на одній із них він був затриманий.

    Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

    Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

    У серпні Навальний дав перше інтерв'ю з колонії.

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    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: МВС ФСБ Путін отруєння Олексій Навальний
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    Колишній поліцейський вийшов на Червону площу з плакатом «Путін убивця» (фото)