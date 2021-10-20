Навальний отримав премію імені Сахарова

Російського опозиціонера номінували на премію «за його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини»

Засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини. Про це повідомила пресслужба найбільшої у Європарламенті фракції Європейської народної партії.

Саме вона разом з третьою за величиною фракцією лібералів «Оновити Європу» висунула кандидатуру Навального на цю премію «за його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини».

«Пан Путін, звільніть Олексія Навального. Європа вимагає, щоб він і всі ніші політичні в’язні були вільними», – йдеться у заяві.

#BREAKING



Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.



Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his - and all other political prisoners’ - freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k — EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021

Щорічна премія з прав людини названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Вона була заснована в 1988 році Європейським парламентом для вшанування осіб та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Зазначимо, минулого року Білоруська опозиція отримала премію Сахарова. А у 2018 році її вручили в’язню Кремля – українському режисеру Олегу Сенцову

До слова, журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, пояснив, чому Навальний – ідеальний цар для Росії.

Нагадаємо, що 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

У серпні Навальний дав перше інтерв'ю з колонії.