Кремль вийшов із логіки переговорів

Свідомо нелогічні вимоги та умови для сусідів та відмова брати на себе будь-які зобов'язання – це навіть не ультиматум

Мовою оригіналу

Заявления Кремля по поводу Украины и НАТО в последнюю неделю вызывают ощущение разговора с сумасшедшим. Понятно, что логикой Москва в переговорных процессах и раньше не блистала, но сейчас это уже какой-то сюрреализм. Понятно, что никаких уступок от Байдена Путин не добился, потому и опубликовал заявления о требованиях по нерасширению НАТО публично. Но в свою очередь Кремль отказывается даже рассматривать встречные предложения в том же формате.

США и НАТО требуют от РФ отвода войск с украинских границ. И реальных гарантий о ненападении России на Украину. Ответ Кремля прост, как мычание – это наша территория, перемещаем войска, как хотим. И это вообще не ваше дело. Ок, будем вести себя, как дружелюбно настроенный психиатр и попробуем еще раз понять. РФ настаивает, что все военные телодвижения на своей территории она может производить не реагируя на мнение окружающих. Потому что ее дело, что там творится у нее дома. Но при этом соседи должны согласиться с требованиями Москвы по геополитическому статусу и движениям военных... на территории других государств.

Казалось бы – в рамках российской логики это уже их дело, что делать на их территории, раз движения в РФ только ее дело. Логично? Увы, в действиях и заявлениях Кремля никакой логики нет.

Что касается гарантий для Украины – тут ответ Кремля ртом замминистра иностранных дел Сергея Рябкова вообще проходит по разряду анекдотов. Он говорит, что все гарантии они уже дали... в рамках Будапештского меморандума. Спасибо что напомнили, чего стоят ваши гарантии. Ничего. Обещания и гарантии России стоят дешевле бумаги, на которых написаны.

Вывод очевиден. Ни про какой конструктивный процесс в переговорах с Москвой говорить не имеет смысла. Заведомо нелогичные требования и условия для соседей и отказ брать на себя какие-либо обязательства – это даже не ультиматум. Это прямой отказ от диалога. Про гарантии для Украины и говорить нечего. И если раньше мы говорили про взвинчивание Москвой ставок до небес, то теперь это уже другой масштаб. Такой масштаб, когда ситуация переходит в новое качество. Возможно, этот тон заставит европейских политиков проститься с благостной, но вредной иллюзией о возможности договориться с Кремлем. И заставит их перейти от точечных «комариных» санкций и глубокой озабоченности к реальным действиям. Что пора было сделать еще в 2008 году после нападения на Грузию...

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.