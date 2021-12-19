Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну

Байден доручив запобігти вторгненню Росії в Україну за чотири тижні

Байден прагне вчитися на помилках Обами за допомогою швидких кроків, щоб стримати Путіна від вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація має «вікно в чотири тижні», щоб запобігти вторгненню Росії в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця.

Уточнюється, що глава Білого дому доручив своїй команді використати всі можливі інструменти для запобігання можливої атаки.

За словами джерела телеканалу, дії американської влади дуже продумані. Зазначається, що санкції США у 2014 році, які були запроваджені після окупації Криму та початку конфлікту на сході України, були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм, , обмежуючи їх доступ до ринків капіталу та технологій США.

Співрозмовник телеканалу пояснив, що на той час Байден був віце-президентом, а президент Барак Обама відкинув його прагнення озброїти Україну та запровадити жорсткі санкції проти Росії. Ставши президентом, Байден хоче зробити все зовсім інакше.

«Те, що ми робимо, дуже прораховано», – сказав чиновник.

«Але у нас є лише чотири тижні, щоб це зробити», – додав він.

Зокрема, у разі вторгнення Росії в Україну нові санкції можуть завдати істотного удару по російській економіці та її фінансовій системі, стверджує джерело.

Додамо, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт на тлі військового конфлікту між Росією та Україною закликала посилити санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його оточення.

До слова, влада розробила план оборони у разі вторгнення російських військ на територію України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

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