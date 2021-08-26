Навальний зазначив, що ризики політичної діяльності в Росії різко зросли

Російський опозиціонер Олексій Навальний дав перше інтерв'ю з колонії газеті The New York Times. На його сайті опублікували оригінал інтерв'ю з повними відповідями. Політик письмово відповів на питання NYT, що зайняло 54 сторінки.

Зокрема, Навальний розповів про розпорядок дня в колонії: за його словами, все організовано таким чином, щоб він цілодобово перебував під максимальним контролем. Він прокидається о п'ятій ранку, щоб годину «спокійно почитати в тиші». О 6:00 — підйом, гімн, прибирання, умивання і гоління, сніданок і ранкова перевірка, потім в'язні повинні дивитись телевізор, зазвичай «просто якийсь фільм». З 10 до 12 в колонії вільний час, протягом якого всі переважно стають у чергу на кухню за чаєм або їжею.

Навальний сказав, що намагається приділяти по 15 хвилин на день «величезному мішку листів» і не може всім відповісти, але все читає.

Після цього когось виводять на роботу, інші повинні дивитись лекції по телевізору або грати в настільні ігри, читати і писати заборонено. О 14:00 в колонії обід, нові «виховні заходи», вечірня перевірка, прибирання і перерва. О 18:00, за словами Навального, починається «головна частина програми перетворення злочинця на нормального громадянина»:

«Саме о 18 годині кожного дня мені особливо чітко зрозуміла суть ідеології путінського режиму: підміна дійсного і майбутнього минулим. Реально героїчне минуле, прикрашене минуле, повністю вигадане минуле. Всі види минулого мають постійно перебувати у фокусі уваги, щоб витіснити думки про майбутнє і питання до сьогодення», — написав він.

О 19:30 — вечеря, потім знову обов'язковий перегляд лекцій, серед яких «трапляються цікаві», о 22:00 відбій.

«Начебто весь день нічого не робиш, але до вечора ти реально без сил і мрієш лягти в ліжко... О 5 ранку наступного дня день бабака починається знову», — додав Навальний.

Політик сказав, що раніше його колонія була відома страшними побиттями, але зараз замість них використовують психологічне насильство. За його словами, там людей провокаціями ставлять у такі умови, коли «ти змушений когось вбити», після чого проти них порушують нову кримінальну справу за фактом нападу.

«Моє життя — це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог», — заявив опозиціонер.

Він оцінив ризик того, що його вб'ють у в'язниці, «як в анекдоті: 50%, або вб'ють, або не вб'ють».

Навальний зазначив, що ризики політичної діяльності в Росії різко зросли, але «опозиція існує не тому, що Олексій Навальний або хтось інший командує своїми штабами, а тому, що 30% громадян країни... взагалі не мають політичного представництва».