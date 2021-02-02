  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Навального відправили в колонію на три роки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олексій Навальний відбуватиме покарання у колонії - Навального відправили в колонію на три роки
    Олексій Навальний відбуватиме покарання у колонії
    Фото: росЗМІ

    Суд змінив Навальному умовний термін на реальний

    Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний. Про це 2 лютого ввечері повідомляє «Лента.ру» з будівлі Мосміськсуду, де проводиться виїзне засідання.

    Рішення прийнято за клопотанням Федеральної служби виконання покарань Росії, яка виявила порушення засудженим правил умовного покарання. Таким чином, Навальний проведе в колонії загального режиму 3,5 роки.

    Раніше прокурор на дебатах в Мосміськсуді попросив Навального взяти під арешт і відправити в колонію загального режиму. Державний обвинувач також назвав Навального єдиним росіянином, який двічі отримав умовний термін.

    У вівторок, 2 лютого, в Мосміськсуді проходило слухання про скасування умовного терміну у так званій старій справі «Ів Роше» і заміні його на реальний Навальному. Федеральна служба просила призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі в колонії терміном на 3,5 року. Навального звинуватили в 60 порушеннях громадського порядку після умовного вироку.

    На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії. 

    Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

    Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального

    Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

     Читайте також: 
    Теги: суд Путін арешт колонія Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies