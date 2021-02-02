Навального відправили в колонію на три роки

Суд змінив Навальному умовний термін на реальний

Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний. Про це 2 лютого ввечері повідомляє «Лента.ру» з будівлі Мосміськсуду, де проводиться виїзне засідання.

Рішення прийнято за клопотанням Федеральної служби виконання покарань Росії, яка виявила порушення засудженим правил умовного покарання. Таким чином, Навальний проведе в колонії загального режиму 3,5 роки.

Раніше прокурор на дебатах в Мосміськсуді попросив Навального взяти під арешт і відправити в колонію загального режиму. Державний обвинувач також назвав Навального єдиним росіянином, який двічі отримав умовний термін.

У вівторок, 2 лютого, в Мосміськсуді проходило слухання про скасування умовного терміну у так званій старій справі «Ів Роше» і заміні його на реальний Навальному. Федеральна служба просила призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі в колонії терміном на 3,5 року. Навального звинуватили в 60 порушеннях громадського порядку після умовного вироку.

На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.

Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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