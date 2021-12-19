Друга Путіна Депардьє знову звинуватили у зґвалтуванні

25-річна актриса Шарлотта Арнольд звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні

Акторка Шарлотта Арнольд звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні. Про це вона заявила у своєму Twitter.

25-річна артистка стверджує, що 72-річний французький актор з російським громадянством напав на неї в серпні 2018 року.

З того часу вона приховувала цей факт, але більше не може мовчати.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 16, 2021

Депардьє відкидає висунуте звинувачення. Його адвокати пообіцяли виборювати чесне ім'я актора.

23 лютого стало відомо, що Депардьє звинуватили у згвалтуванні та сексуальних домаганнях. 22-річна акторка звинуватила артиста ще влітку 2018 року.

Кримінальну справу закривали, проте передбачувана жертва подала нову скаргу.

Ім'я акторки не розкривається, але близьке до розслідування джерело стверджує, що дівчина та Депардьє були знайомі досить добре: він допомагав їй розпочати кар'єру в кіно.

Нагадаємо, в 2013 році Депардьє став громадянином Російської Федерації.

29 серпня 2014 року Жерар Депардьє заявив, що Україна є частиною Росії.

У травні 2015 р. під час кінофестивалю у Каннах Депардьє у мікрофон сказав: «Слава Україні!», що стало відповіддю журналістці на питання, чи змінив він своє ставлення до президента Росії В. Путіна та Росії через події на Донбасі. Актор сказав, що симпатизує українцям, обожнює Україну і Крим, куди неодноразово їздив.

Відповідаючи на запитання російських журналістів, Депардьє заявив, що «ніхто не розуміє», що відбувається в Україні, чи в Росії, «чи у Великоросії» і, як і всі, не любить війну. Крім того, не забув він нагадати і про свою любов до Путіна.

28 липня 2015 р. СБУ на підставі подання Міністерства культури ухвалила рішення про заборону в'їзду Депардьє на територію країни на 5 років.