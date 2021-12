Друга Путіна Депардьє знову звинуватили у зґвалтуванні

Акторка Шарлотта Арнольд звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні. Про це вона заявила у своєму Twitter.

25-річна артистка стверджує, що 72-річний французький актор з російським громадянством напав на неї в серпні 2018 року.

З того часу вона приховувала цей факт, але більше не може мовчати.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR