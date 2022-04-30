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    Колишного канцлера Шредера просять позбавити державного фінансування

    &nbsp;Офіс Шредера у 2021 році отримав з бюджету Німеччини 407 000 євро лише на зарплати співробітників - Колишного канцлера Шредера просять позбавити державного фінансування

     Офіс Шредера у 2021 році отримав з бюджету Німеччини 407 000 євро лише на зарплати співробітників

    Фото: DW

    Раніше німецькі соціал-демократи просили лобіста Роснєфті вийти з партії

    Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер виступає за позбавлення держфінансування офісу колишнього канцлера Герхарда Шредера через його небажання розірвати бізнесові зв’язки із Росією. Про це йдеться у повідомленні DW.

    «Мені все важче пояснити собі, чому утримання його офісу мають сплачувати платники податків», – зокрема сказав Лінднер. Він вважає, що колишні високопосадовці, які безпосередньо виступають як союзники злочинних режимів, не можуть і надалі розраховувати на підтримку держави.

    Колишнім канцлерам та президентам Німеччини виділяється у довічне користування персональне бюро з кількома співробітниками, службовим автомобілем та водієм коштом держбюджету.

    Згідно з опублікованими раніше офіційними даними, офіс Шредера у 2021 році отримав з бюджету Німеччини 407 000 євро лише на зарплати співробітників.

    У березні 2022 року співробітники офісу Шредера подали заяви про звільнення на знак протесту проти його відмови засудити вторгнення Росії в Україну та вийти із російського газового лобі, нагадує PAP.

    Шредер з 2017 року є членом та головою ради директорів Роснєфті.

    24 квітня 2002 року Шредер заявив, що не вважає за правильне дистанціюватися від російського диктатора Володимира Путіна.

    25 квітня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен закликала Шредера вийти з партії.

    Нагааємо, колишній мер Дюссельдорфа та член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель заявив, що 410 вбитих мирних людей у Бучі – це мало, щоб називати дії Росії щодо українців геноцидом.

    У відповідь радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Гайзелю поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів.

    Читайте також: Ексканцлер Шредер, який сидить на зарплаті у Путіна, пішов у бій

    Теги: росія Німеччина міністр війна мер фінансування Україна радник звільнення Михайло Подоляк
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    Колишного канцлера Шредера просять позбавити державного фінансування