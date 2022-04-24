Ексмера Дюссельдорфа, що заперечує геноцид українців, запросили до Бучі

В Офісі президента Томасу Ґайзелю нагадали про російські гроші в кишенях

Поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів, радить колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Ґайзелю радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у Тwitter.

«Колишній мер Дюссельдорфа Томас Ґайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України. Я думаю, пан Ґайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя», - написав він.

На думку Михайла Подоляка, деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення.

«Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима», - також написав радник голови Офісу президента.

Ґайзель, який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, у своєму блозі написав, що масштаби звірств російських окупантів проти українських мирних мешканців перебільшують. На його думку, вірити українській версії подій не варто, бо вона є жертвою нападу й перебільшує.

Ще один німецький соціал-демократ, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний потік-2», вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися.

Президент Німеччини, член СДПН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою свою колишню підтримку газопроводу «Північний потік-2».