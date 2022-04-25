Шредер дав антиукраїнське інтерв'ю. Тепер його можуть виключити з партії

У Німеччині вимагають виключити Шредера з партії соціал-демократів після заяв у пресі

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Хендрік Вюст (Hendrik Wüst), який є членом опозиційного Християнсько-демократичного союзу, зажадав від керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розпочати процедуру виключення з її складу колишнього канцлера Герхарда Шредера через його заяви в інтерв’ю газеті The New York Times. Про відповідну заяву Вюста повідомляє Deutsche Welle.

За словами прем'єра землі, керівництво СДПН раніше говорило, що якщо Шредер «триматиметься за свої посади, що добре оплачуються» в держкомпаніях президента РФ Володимира Путіна, то більше не зможе залишатися членом партії. Інтерв'ю Шредера свідчить саме про цей намір, вважає Вюст. «У зв'язку з цим СДПН тепер покликана підкріпити свої слова справами», – підкреслив політик.

Крім того, глава уряду землі Північний Рейн вимагає виробити новий регламент: «Ми повинні чітко встановити, що (фінансове - ред.) забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачене лише в тому випадку, якщо їм не надходять кошти від інших держав».

Раніше глава кабміну ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вже закликав Шредера піти у відставку з постів у російських державних енергетичних компаніях.

NYT 23 квітня опублікувала інтерв'ю з Герхардом Шредером. У ньому екс-канцлер, зокрема, заявив, що залишить посаду голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснефть» лише якщо Москва припинить постачання нафти та газу до Європи. «Цього не станеться», – вважає Шредер. Однак за такого сценарію «я піду у відставку», підкреслив він.

Крім того, колишній глава німецького уряду заявив, що «у довгостроковій перспективі ізолювати таку країну, як Росія, не можна – ні політично, ні економічно». «Німецька промисловість потребує сировини, яка є у Росії. Йдеться не тільки про нафту і газ, а й про рідкісні (елементи. - ред.). Це -– сировина, яку не можна просто замінити», – зазначив Шрьодер. Світ та процвітання Німеччини та Європи завжди залежатимуть від діалогу з РФ, зазначив він.

«Коли ця війна (з Україною. - ред.) закінчиться, нам доведеться повернутися до відносин із Росією. Ми завжди так робимо», – додав співрозмовник.

Інтерв'ю Шредера – перше з 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Ексканцлер Німеччини з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії «Роснефть». Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу «Північний потік», а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG - операторі газопроводу «Північний потік–2». На початку лютого стало відомо, що Герхарда Шредера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну «Газпром».

Після цього Союз німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) та депутати бундестагу закликали політика відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

Між іншим, на початку березня на екс-канцлера Шрьодера в Німеччині відкрили справу за злочини проти людяності.

Вчора ми повідомляли, що ексканцлер Шредер, який сидить на зарплаті у Путіна, пішов у бій. Одіозний німецький політик почав пропагандистську кампанію у світових ЗМІ.

Тим часом проросійські політики Німеччини закликають уряд схилити Україну до капітуляції. Лист грунтується на тезах, що часто лунають від представників держави-агресора. Автори звернення вважають, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО «де-факто зробили себе стороною війни», а агресія проти України є «полем битви між НАТО і Росією за безпековий порядок в Європі». Вони також вважають, що існує потреба задовільнити «законні інтереси безпеки Росії».