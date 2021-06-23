Не з лякливих. Жінки-воїни розповіли, як обрали поле бою своїм «другим домом» (фото)

Багато українок не побоялися залишити свої сім’ї і стали опорою у боротьбі з країною-агресоркою

Українську землю боронять не лише сміливі чоловіки, а й тендітні жінки. Серед них – медики, волонтери, військові, які загартувалися у бойових умовах. На сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook можна ознайомитися з історіями багатьох українок, які не побоялися залишити свої сім’ї і стали опорою у боротьбі з країною-агресоркою.

Серед них Аліна. Жінка поповнила ряди окремої механізованої бригади з 2016 року. Вона навчалася у Харківському базовому медичному коледжі, згодом працювала медсестрою. Стала мамою. А коли розпочалася війна, Аліна без вагань вирішила, що її досвід знадобиться у військовій справі.

Підготовку успішно пройшла в навчальному центрі у Десні. Згодом жінка мала дилему: служити в медроті чи бути медиком бойового підрозділу. Аліна обрала другий варіант.

«Я не з лякливих, хотіла перевірити себе на міцність: чи буду хвилюватися, чи зорієнтуюся вчасно. Лише за одну ротацію мала дев’ятьох поранених і двох загиблих, тож випробувань було більше ніж достатньо», – поділилася спогадами Аліна.

Перший бойовий досвід жінка здобула на позиціях поблизу Авдіївки, де вперше рятувала смертельно пораненого побратима.

«13 травня, мій день народження, перший день на передовій. Вже через чотири дні був перший поранений. Кілометр окопами разом з колегою, здавалось, пробігли за лічені хвилини. Побратим лежав на ковдрі. Снайперська куля увійшла в шию, а вийшла через спину. Але я зробила всю необхідну роботу і він залишився живим», – розповіла медсестра.

Жінці часто доводилося працювати під обстрілами, долаючи невпевненість та страх. Аліну відзначили нагородою «За врятоване життя».

Інша історія також є показовою. Вона про Інесу – навідника танку в окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Жінка також давно хотіла спробувати себе на військовій службі, обравши шлях танкіста.

«Звичайно, я трохи хвилювалася. Танк – потужна бойова машина. І жінок серед танкістів небагато. В нашій танковій роті їх троє. Я пройшла підготовку за фахом. Разом з бригадою брала участь у навчанні разом з іноземними інструкторами в рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки на Львівщині. В підрозділі колеги завжди готові поділитися досвідом і знаннями», – розповіла Інеса.

Сьогодні танкістка разом з бригадою виконує завдання у складі Об’єднаних сил. Вона – надійний воїн свого підрозділу.

Додамо, що на півдні України завершено тактико-спеціальні тренування підрозділів, які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України.

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