Криза автопрому: Renault звільнить майже 15 тисяч співробітників
Зокрема, на французьких підприємствах компанії звільнять близько 4,6 тис. працівників
Французький автовиробник Renault планує скоротити приблизно 14,6 тис. робочих місць по всьому світу в рамках плану зі зниження витрат на 2 млрд євро за три роки.
Про це компанія оголосила сьогодні, повідомляє Financial Times.
На французьких підприємствах компанії звільнять близько 4,6 тис. працівників. Всього у Renault по всьому світу працюють понад 180 тис. людей.
Компанія також хоче скоротити виробничі потужності в світі з 4 млн автомобілів у 2019 році до 3,3 млн в 2024 році.
Реалізація плану зі скорочення витрат на 2 млрд євро обійдеться компанії в 1,2 млрд євро.
Очікується, то Nissan також найближчим часом оголосить про звільнення тисяч працівників і скорочення витрат.
Раніше повідомлялося, що компанії Renault і Nissan відклали плани щодо злиття і замість цього змінять формат співпраці в рамках свого альянсу, щоб оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу.
27 травня Nissan, Renault і Mitsubishi оголосили, що розділили лідерські функції за окремими напрямами в рамках нової стратегії розвитку альянсу. Nissan буде відповідати за розвиток автономних автомобілів. Renault займеться розробкою платформи для підключення автомобілів до інтернету на базі Android, а також електронних і електричних систем. У Китаї за цей напрямок буде відповідати Nissan. Mitsubishi стане лідером альянсу щодо розвитку «плагін-гібридних» автомобілів.
Члени альянсу розділили також географічну відповідальність. Для Nissan опорними будуть Китай, Північна Америка і Японія. Renault сконцентрується на просуванні в Європі, Росії, Південній Америці та Північній Африці, а Mitsubishi — в країнах АСЕАН і Океанії.
Компанії планують до 2025 року виробляти приблизно половину моделей в рамках нової схеми.