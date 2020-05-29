Криза автопрому: Renault звільнить майже 15 тисяч співробітників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього у Renault по всьому світу працюють понад 180 тис. людей

Зокрема, на французьких підприємствах компанії звільнять близько 4,6 тис. працівників

Французький автовиробник Renault планує скоротити приблизно 14,6 тис. робочих місць по всьому світу в рамках плану зі зниження витрат на 2 млрд євро за три роки.

Про це компанія оголосила сьогодні, повідомляє Financial Times.

На французьких підприємствах компанії звільнять близько 4,6 тис. працівників. Всього у Renault по всьому світу працюють понад 180 тис. людей.

Компанія також хоче скоротити виробничі потужності в світі з 4 млн автомобілів у 2019 році до 3,3 млн в 2024 році.

Реалізація плану зі скорочення витрат на 2 млрд євро обійдеться компанії в 1,2 млрд євро.

Очікується, то Nissan також найближчим часом оголосить про звільнення тисяч працівників і скорочення витрат.

Раніше повідомлялося, що компанії Renault і Nissan відклали плани щодо злиття і замість цього змінять формат співпраці в рамках свого альянсу, щоб оговтатися від наслідків пандемії коронавірусу.

27 травня Nissan, Renault і Mitsubishi оголосили, що розділили лідерські функції за окремими напрямами в рамках нової стратегії розвитку альянсу. Nissan буде відповідати за розвиток автономних автомобілів. Renault займеться розробкою платформи для підключення автомобілів до інтернету на базі Android, а також електронних і електричних систем. У Китаї за цей напрямок буде відповідати Nissan. Mitsubishi стане лідером альянсу щодо розвитку «плагін-гібридних» автомобілів.

Члени альянсу розділили також географічну відповідальність. Для Nissan опорними будуть Китай, Північна Америка і Японія. Renault сконцентрується на просуванні в Європі, Росії, Південній Америці та Північній Африці, а Mitsubishi — в країнах АСЕАН і Океанії.

Компанії планують до 2025 року виробляти приблизно половину моделей в рамках нової схеми.