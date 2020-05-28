У Барселоні палять шини через закриття заводу Nissan
Через закриття заводу безпосередньо втратять роботу три тисячі працівників
Автомобільна компанія Nissan оголосила про закриття свого заводу в іспанському місті Барселона, що спричинило протести. Про це повідомляє La Vanguardia.
Зазначається, що через закриття заводу безпосередньо втратять роботу три тисячі працівників, а загалом скоротиться 20 тисяч робочих місць, якщо врахувати компанії пов'язані з заводом.
Рішення про закриття підприємства викликало протести, зокрема, десятки людей палили шини навпроти будівлі заводу.
Крім того, розлючені працівники на знак протесту перекрили декілька доріг.
Закриття заводу є ударом для Іспанії в той час, коли безробіття зростає, а через коронавірусну кризу насувається різка рецесія.
Уряд, який заявив у січні після зустрічі з лідерами Renault і Nissan, що робочі місця на заводі в Барселоні «гарантовані», закликав японський автоконцерн розглянути інші варіанти.
В уряді стверджують, що закриття заводу обійдеться Nissan в 1 млрд євро, тому інвестиції в завод будуть дешевшою альтернативою для японського гіганта.
Завод Nissan працював у Барселоні протягом 40 років.