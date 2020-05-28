У Барселоні палять шини через закриття заводу Nissan



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Рішення про закриття підприємства викликало протести, зокрема, десятки людей палили шини навпроти будівлі заводу

Через закриття заводу безпосередньо втратять роботу три тисячі працівників

Автомобільна компанія Nissan оголосила про закриття свого заводу в іспанському місті Барселона, що спричинило протести. Про це повідомляє La Vanguardia.

Зазначається, що через закриття заводу безпосередньо втратять роботу три тисячі працівників, а загалом скоротиться 20 тисяч робочих місць, якщо врахувати компанії пов'язані з заводом.

Рішення про закриття підприємства викликало протести, зокрема, десятки людей палили шини навпроти будівлі заводу.

Крім того, розлючені працівники на знак протесту перекрили декілька доріг.

Закриття заводу є ударом для Іспанії в той час, коли безробіття зростає, а через коронавірусну кризу насувається різка рецесія.

Уряд, який заявив у січні після зустрічі з лідерами Renault і Nissan, що робочі місця на заводі в Барселоні «гарантовані», закликав японський автоконцерн розглянути інші варіанти.

В уряді стверджують, що закриття заводу обійдеться Nissan в 1 млрд євро, тому інвестиції в завод будуть дешевшою альтернативою для японського гіганта.

Завод Nissan працював у Барселоні протягом 40 років.