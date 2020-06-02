За час карантину допомогу по безробіттю отримали 17 тис. мешканців Київщини



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На обліку центру зайнятості перебуває на 67% більше людей, ніж минулого року

У період карантину за послугами до Київського обласного центру зайнятості звернулися понад 10 тисяч осіб, з яких 9,5 тисяч – отримали статус безробітного.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«Станом на 18 травня 2020 року на обліку перебувало понад 19 тисяч осіб, що на 67% більше, ніж минулого року. Допомогу по безробіттю вже виплачують майже 17 тисячам осіб, що на 70% перевищило показники 2019 року», – зазначив директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.

Він розповів, що у зв’язку з постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 08.04.2020 №17, на період карантину збільшено мінімальну допомогу. Для незастрахованих осіб додатково виплачується 1000 грн, а для застрахованих – 1800 грн.

Дармостук наголосив, що розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 8 408 грн. Середній розмір виплаченої допомоги за травень склав 4 480 грн, що на 20% більше, ніж минулого року. Також на цей час виплати допомоги по безробіттю призначаються з першого дня реєстрації, а не з восьмого, як було до початку карантину.

Сьогодні центри та філії Київського обласного центру зайнятості працюють за спрощеною системою виплати допомоги по безробіттю. Щоб її отримати, шукачі роботи заповнюють лише дві заяви на сайті Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua у рубриці «Електронне подання документів» та надсилають їх на електронну пошту або через скриньку для кореспонденції будь-якого центру зайнятості.

Скористатися послугами служби зайнятості можна також на державному онлайн-порталі «Дія» www.diia.gov.ua. Для цього достатньо зареєструватися у кабінеті користувача, заповнити онлайн-анкету та отримати підтвердження на електронну пошту.

Впродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали документів.

Як повідомлялося, в Україні кількість безробітних за тиждень зросла майже на 17 тис. осіб.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

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