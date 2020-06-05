Нардепи зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова

Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій «Голос», «Слуга народу», «Євросолідарність».

Зазначається, що проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітував у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингували за відставку Авакова під Радою.

Вранці 29 травня у Броварах між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

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