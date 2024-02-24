Король Чарльз III підтримав українців у річницю повномасштабного вторгнення

Його Величність опублікував архівні світлини

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України король Чарльз III звернувся до українців і висловив їм свою підтримку. Текст звернення Його Величності опублікували на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британський монарх зазначив, що сила і рішучість української нації його надихає.

«Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, адже неспровокований напад на його землю, його життя і життєдіяльність вступає у третій, трагічний, рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попри величезні труднощі і біль, які їм заподіяли, українці продовжують проявляти героїзм, із яким так тісно їх асоціює світ.

Їхня справжня доблесть перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського ы пані Зеленської, до новобранців, які навчаються тут у Великій Британії.

Я продовжую дуже радіти тому, що Велика Британія та наші союзники залишаються на передовій міжнародних зусиль для підтримки України в цей час таких великих страждань і потреб. Моє серце з усіма, хто постраждав, пам'ятаю про них у своїх думках та молитвах», – зазначив король Чарльз III.

Його Величність також опублікував архівні світлини. На одній із них король і його дружина, королева Камілла, ставлять свічки в Українському католицькому соборі у Лондоні у 2022 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На іншому фото монарх зазнімкований із президентом України Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у Букінгемському палаці минулоріч.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

24 лютого в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.