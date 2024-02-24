До Києва приїхала президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України

Урсула фон дер Ляєн збирається ще раз підтвердити незмінну підтримку України Європейським союзом

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

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«Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч із Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною», – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

До слова, Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії.