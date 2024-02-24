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До Києва приїхала президентка Єврокомісії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Києва приїхала президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до України
фото: Ursula von der Leyen/Twitter

Урсула фон дер Ляєн збирається ще раз підтвердити незмінну підтримку України Європейським союзом

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

«Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч із Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною», – наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

До слова, Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія Європейський союз Київ

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