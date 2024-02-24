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Роковини повномасштабного вторгнення РФ. Світові лідери дали обіцянку українцям

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Роковини повномасштабного вторгнення РФ. Світові лідери дали обіцянку українцям
Вісім світових лідерів, зокрема й канцлер Німеччини Олаф Шольц, виявили солідарність із українським народом у другі роковини повномасштабного російського вторгнення
фото: скриншот відео

У трагічний для України день західні союзники запевнили, що підтримуватимуть нашу країну, скільки буде потрібно

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей трагічний день світові лідери звернулися до українського народу, щоб проявити свою солідарність.

У відеозверненні підтримку українцям висловили канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Зокрема, світові лідери пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб перемогти країну-агресорку Росію.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Теги: Україна війна Олаф Шольц Джастін Трюдо Петр Павел

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