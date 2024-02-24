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Розвідка знала про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка знала про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення: подробиці
Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів
фото: ГУР

Буданов пояснив, яку роль відіграла агентура в підготовці до нападу росіян 24 лютого 2022 року

Агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

«Серйозну роль у процесі протистояння з терористичною Росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати  інформацію, а й здійснювати спеціальні  активні заходи. Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року», – наголосив Буданов

За його словами, якби Україна покладалася виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то не була б готова  до вторгнення і не встигла б підготуватися.

«Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається», – додав Буданов.

Також він розповів, що Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, інформацію про запуски ракет із рубежів, які українські військові не можуть охопити засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

До слова, триває 731-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Теги: розвідка війна Кирило Буданов ГУР

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