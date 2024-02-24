Залужний у річницю повномасштабного вторгнення зробив заяву

Ексголовнокомандувач подякував військовим, які захищають державу

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у другу річницю повномасштабної війни РФ висловив упевненість, що Україна переможе. Про це Залужний написав на сторінці у Facebook та прикріпив до допису фото із колишнім начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

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«Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу», – наголосив колишній головком.

Він подякував військовим, які захищають державу «на полі бою», та тим, хто допомагає встояти проти російської агресії.

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«Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги. Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю – ми переможемо! Слава Україні!», – йдеться у його повідомленні.

Усього за дві години допис зібрав безліч коментарів. Користувачі під дописом подякували Залужному, що «прийняв тоді бій та повів за собою військо» і що у важкий час зумів «зберегти країну».

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний оприлюднив фото зі своєю дружиною Оленою. На знімку подружжя у військовій формі.

До слова президент Зеленський звільнив генерала Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

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Як відомо, Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героїв України.