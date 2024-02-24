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Борис Джонсон прибув до України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Борис Джонсон прибув до України
Борис Джонсон опублікував фото з Володимиром Зеленським
фото: Борис Джонсон/Facebook

Ексочільник британського уряду нагадав умову, за якої українці переможуть у війні з РФ

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

«У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують», – написав Джонсон.

Також він опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським поблизу його резиденції в українській столиці.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Теги: Боріс Джонсон Велика Британія Київ

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