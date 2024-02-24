Прем'єри Італії, Канади та Бельгії прибули до України

Джастін Трюдо здійснював візит до Києва у червні 2023 року

Лідери трьох країн збираються ще раз підтвердити свою солідарність із Україною

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Європейської комісії прибули до Києва сьогодні, 24 лютого, з нагоди другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.

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Глава уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із Польщі, повідомив італійський уряд. Усі високопосадовці збираються ще раз підтвердити свою солідарність із Україною, яка вже два роки протистоїть повномасштабному вторгненню РФ.

«Пізніше того ж дня Мелоні має провести відеоконференцію з Києва, у якій візьмуть участь лідери провідних демократій «Великої сімки», а президент України Володимир Зеленський буде запрошений приєднатися до дискусії», – додає Reuters.

Нагадаємо, що перед цим президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прибула до Києва, й показала світлину зі столичного вокзалу.