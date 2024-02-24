Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року

День, який розділив життя на «до» та «після»: згадуємо початок повномасштабного вторгнення Росії у деталях

Сьогодні, 24 лютого 2024 року, – друга річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. «Главком» пригадує день, коли українцям довелося боротися за свою свободу та незалежність.

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00.50: президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців та громадян Росії. «Ми точно знаємо, нам не потрібна війна, ані холодна, ані гаряча, ані гібридна. Але, якщо на нас будуть наступати війська, якщо в нас спробують відняти нашу країну, свободу, наші життя, життя наших дітей – ми будемо захищатися. Не наступати, захищатися. Наступаючи, ви будете бачити наші обличчя», – сказав глава держави.

Вже до ночі повітряний простір над Україною повністю закрили для польотів цивільної авіації.

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Від пів 4 ранку перші російські ДРГ намагалися увійти на територію України – з ними у бій вступили чергові наряди прикордонників. Далі зайшли підрозділи збройних сил Росії, активні бої розпочалися зокрема на КПП «Каланчак» на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Машини російських військових, помічені знаком Z, у місті Армянськ у Криму фото з відкритих джерел

О 4.50 російський диктатор Володимир Путін заявив про початок «спеціальної військової операції в Україні». Її мета – нібито захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму.

Відразу після цього російські війська атакували Україну по всій лінії кордону – у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, з боку тимчасово окупованого Криму, на Донбасі, а також зайшли з боку Білорусі на Київ та область.

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Одесі, Києву, Житомиру, Броварах, Херсону, Миколаєву, Дніпру та Запоріжжю, Умані, Жашкову... Містах та містечках, де були хоча б якісь військові об'єкти...

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24 лютого 2022 року, з початком російського вторгнення в Україну, російські військові здійснили перший масований обстріл України, який за кількістю випущених ракет – щонайменше 67 одиниць – став одним із наймасовіших.

Чугуїв у Харківській області, обстріляний 24 лютого 2022-го російськими військовими фото з відкритих джерел

Квартира в Харкові після російського обстрілу фото з відкритих джерел

06.10: президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Приблизно о 7-й ранку глава держави виступив зі зверненням до українського народу. «Сьогодні від вас, від кожного з вас вимагається спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України ... Без паніки! Ми сильні, ми готові до всього. Ми переможемо всіх. Тому що ми – це Україна. Слава Україні!» – сказав він. Також президент заявив про введення воєнного стану.

7.40: російські окупанти пішли на прорив через Чорнобильську зону відчуження. Охорона ЧАЕС вступила в бій з російськими терористами.

Станом на 8-му ранку було відомо, що п'ять літаків та один вертоліт російських окупантів збиті.

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Крім того, зранку Верховна Рада проголосувала за впровадження в Україні воєнного стану з 24 лютого.

Після початку війни на виїздах зі столиці України утворилися затори фото з відкритих джерел

Українська військова техніка проїжджає Майданом Незалежності в Києві фото з відкритих джерел

Приблизно о 10 годині російські війська були помічені на Окружній дорозі біля Харкова. Вони виставили там блокпости, загородження, танки, а через годину спробували піти на прорив в саме місто. Однак зіткнулися з завзятим опором захисників міста – чимало ворожих танків догорали на дорозі, а самих росіян вибили з Окружної.

Близько 11-ї: захисники острова Зміїний на півдні України відмовилися здаватися, навіть перед загрозою російського обстрілу з крейсера «Москва» і висадки десанту окупантів. Саме тоді прозвучала легендарна фраза «Російський військовий корабель, іди на х*й», у чомусь пророча – 14 квітня 2022 року крейсер пішов саме в цьому напрямку прямо на морське дно.

На півночі росіяни намагалися прорватися через Сумську область, обійшовши сам обласний центр. Також на той момент було підтверджено, що Чорнобильська зона зайнята російськими окупантами.

12.40: бої за Гостомель та спроба росіян захопити аеродром «Антонов». Боротьбу за населений пункт і аеродром вела неповна бригада Нацгвардії ЗСУ – проти більш ніж 50 вертольотів і російського спецназу.

Невдовзі у Київській області між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ з 14 людьми на борту. Кількість загиблих у ДСНС не уточнили.

Місце аварії українського військового літака на Київщині фото з відкритих джерел

Також російські окупанти захопили північнокримський канал та Каховську ГЕС. Але вони не змогли закріпитись, тому ще три дні ГЕС переходила із рук в руки. Уся територія від Криму до Херсона перетворилася на пастку для українських військових, вихід з якої був фактично один – Антонівський міст.

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Удень окупанти вже були у Генічеську та Новій Каховці. Також стало відомо про вихід росіян до важливого логістичного центру – Мелітополя. Ворог висадив десант у передмісті Херсона – Олешках та здійснив спробу захопити Антонівський міст, по якому йшла евакуація військових і техніки. На жаль, прорватися вдалося не всім – чимало бійців потрапили у полон. Українці чинили запеклий опір, проте сили були нерівні.

О 13-й міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українського народу. «Всі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав Сил тероборони. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога!» – повідомив він.

Усім охочим у Києві та Харкові роздали автомати: тільки в столиці за кілька годин видали понад 20 тис. автоматів на руки. Водночас резервісти та інші небайдужі громадяни, які вирішили захищати країну зі зброєю в руках, вишикувалися біля військкоматів.

Удень почалися бої за Охтирку, Тростянець. Суми фактично опинилися в облозі.

О 19-й радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЧАЕС захоплена росіянами, українські військові змушені були скласти зброю.

Вечір 24 лютого: озвучено втрати України за перший день війни. Загинуло 57 цивільних, 169 поранені. Втрати серед військових – 137 убитих, 317 поранених.

Згодом стало відоме ім'я першого загиблого українського захисника – це старший наряду прикордонників Денис Ткач, він загинув у перестрілці в районі села Зоринівка, що на Луганщині, о пів 4 ранку. 35-річного чоловіка окупанти розстріляли просто на посту. Денис прикрив відхід побратимів ціною власного життя. Більш як пів року його дружина з двома маленькими дітьми змушена була жити в окупації.

Денис Ткач врятував своїх колег та став першим загиблим українським захисником 24 лютого 2022 року фото з відкритих джерел

Також поліція підтвердила інформацію про першого цивільного загиблого. Зранку у центральну частину міста Умань влучив снаряд – загинув 39-річний чоловік. Це був уродженець села Теофилівка, що на Вінничині, Вадим Павлишин.

Близько 21.00: російські десантники були вибиті з Гостомеля, який їм вдалося тимчасово захопити, однак острів Зміїний захоплений окупантами після жорстокого бою.

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Близько 23.00: російські колони дісталися до Конотопа в Сумській області, де отримали жорстоку відсіч.

Чимало українців готувалися до оборони. У багатьох містах запровадили комендантську годину. У супермаркетах розібрали хліб, воду, значну частину круп, консервів та бакалії.

Для українців перша доба повномасштабного вторгнення запам’яталася вибухами, довгими чергами до аптек, магазинів та банкоматів, моторошними боями у Гостомелі, захопленням ЧАЕС та ночівлею у підвалах, проте усі вірили у те, що Україна вистоїть та переможе. І наш спротив триває і донині – українці ціною своїх життів виборюють свободу та незалежність!