Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
Українські військовослужбовці на дорозі Донецької області
фото з відкритих джерел

День, який розділив життя на «до» та «після»: згадуємо початок повномасштабного вторгнення Росії у деталях

Сьогодні, 24 лютого 2024 року, – друга річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. «Главком» пригадує день, коли українцям довелося боротися за свою свободу та незалежність. 

00.50: президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців та громадян Росії. «Ми точно знаємо, нам не потрібна війна, ані холодна, ані гаряча, ані гібридна. Але, якщо на нас будуть наступати війська, якщо в нас спробують відняти нашу країну, свободу, наші життя, життя наших дітей – ми будемо захищатися. Не наступати, захищатися. Наступаючи, ви будете бачити наші обличчя», – сказав глава держави. 

Вже до ночі повітряний простір над Україною повністю закрили для польотів цивільної авіації.

Від пів 4 ранку перші російські ДРГ намагалися увійти на територію України – з ними у бій вступили чергові наряди прикордонників. Далі зайшли підрозділи збройних сил Росії, активні бої розпочалися зокрема на КПП «Каланчак» на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Машини російських військових, помічені знаком Z, у місті Армянськ у Криму
Машини російських військових, помічені знаком Z, у місті Армянськ у Криму
фото з відкритих джерел

О 4.50 російський диктатор Володимир Путін заявив про початок «спеціальної військової операції в Україні». Її мета – нібито захист людей, які протягом восьми років наражаються на знущання та геноцид з боку київського режиму.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 1

Відразу після цього російські війська атакували Україну по всій лінії кордону – у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях, з боку тимчасово окупованого Криму, на Донбасі, а також зайшли з боку Білорусі на Київ та область.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 2

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, Одесі, Києву, Житомиру, Броварах, Херсону, Миколаєву, Дніпру та Запоріжжю, Умані, Жашкову... Містах та містечках, де були хоча б якісь військові об'єкти...

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 3

24 лютого 2022 року, з початком російського вторгнення в Україну, російські військові здійснили перший масований обстріл України, який за кількістю випущених ракет – щонайменше 67 одиниць – став одним із наймасовіших.

Чугуїв у Харківській області, обстріляний 24 лютого 2022-го російськими військовими
Чугуїв у Харківській області, обстріляний 24 лютого 2022-го російськими військовими
фото з відкритих джерел
Квартира в Харкові після російського обстрілу
Квартира в Харкові після російського обстрілу
фото з відкритих джерел

06.10: президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Приблизно о 7-й ранку глава держави виступив зі зверненням до українського народу. «Сьогодні від вас, від кожного з вас вимагається спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України ... Без паніки! Ми сильні, ми готові до всього. Ми переможемо всіх. Тому що ми – це Україна. Слава Україні!» – сказав він. Також президент заявив про введення воєнного стану

7.40: російські окупанти пішли на прорив через Чорнобильську зону відчуження. Охорона ЧАЕС вступила в бій з російськими терористами.

Станом на 8-му ранку було відомо, що п'ять літаків та один вертоліт російських окупантів збиті.

Крім того, зранку Верховна Рада проголосувала за впровадження в Україні воєнного стану з 24 лютого. 

Після початку війни на виїздах зі столиці України утворилися затори
Після початку війни на виїздах зі столиці України утворилися затори
фото з відкритих джерел
Українська військова техніка проїжджає Майданом Незалежності в Києві
Українська військова техніка проїжджає Майданом Незалежності в Києві
фото з відкритих джерел

Приблизно о 10 годині російські війська були помічені на Окружній дорозі біля Харкова. Вони виставили там блокпости, загородження, танки, а через годину спробували піти на прорив в саме місто. Однак зіткнулися з завзятим опором захисників міста – чимало ворожих танків догорали на дорозі, а самих росіян вибили з Окружної.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 4

Близько 11-ї: захисники острова Зміїний на півдні України відмовилися здаватися, навіть перед загрозою російського обстрілу з крейсера «Москва» і висадки десанту окупантів. Саме тоді прозвучала легендарна фраза «Російський військовий корабель, іди на х*й», у чомусь пророча – 14 квітня 2022 року крейсер пішов саме в цьому напрямку прямо на морське дно.

На півночі росіяни намагалися прорватися через Сумську область, обійшовши сам обласний центр. Також на той момент було підтверджено, що Чорнобильська зона зайнята російськими окупантами.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 5

12.40: бої за Гостомель та спроба росіян захопити аеродром «Антонов». Боротьбу за населений пункт і аеродром вела неповна бригада Нацгвардії ЗСУ – проти більш ніж 50 вертольотів і російського спецназу. 

Невдовзі у Київській області між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ з 14 людьми на борту. Кількість загиблих у ДСНС не уточнили.

Місце аварії українського військового літака на Київщині
Місце аварії українського військового літака на Київщині
фото з відкритих джерел

Також російські окупанти захопили північнокримський канал та Каховську ГЕС. Але вони не змогли закріпитись, тому ще три дні ГЕС переходила із рук в руки. Уся територія від Криму до Херсона перетворилася на пастку для українських військових, вихід з якої був фактично один – Антонівський міст.

Удень окупанти вже були у Генічеську та Новій Каховці. Також стало відомо про вихід росіян до важливого логістичного центру – Мелітополя. Ворог висадив десант у передмісті Херсона – Олешках та здійснив спробу захопити Антонівський міст, по якому йшла евакуація військових і техніки. На жаль, прорватися вдалося не всім – чимало бійців потрапили у полон. Українці чинили запеклий опір, проте сили були нерівні.

О 13-й міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українського народу. «Всі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав Сил тероборони. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога!» – повідомив він.

Усім охочим у Києві та Харкові роздали автомати: тільки в столиці за кілька годин видали понад 20 тис. автоматів на руки. Водночас резервісти та інші небайдужі громадяни, які вирішили захищати країну зі зброєю в руках, вишикувалися біля військкоматів.

Удень почалися бої за Охтирку, Тростянець. Суми фактично опинилися в облозі.

О 19-й радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЧАЕС захоплена росіянами, українські військові змушені були скласти зброю.

Вечір 24 лютого: озвучено втрати України за перший день війни. Загинуло 57 цивільних, 169 поранені. Втрати серед військових – 137 убитих, 317 поранених.

Згодом стало відоме ім'я першого загиблого українського захисника – це старший наряду прикордонників Денис Ткач, він загинув у перестрілці в районі села Зоринівка, що на Луганщині, о пів 4 ранку. 35-річного чоловіка окупанти розстріляли просто на посту. Денис прикрив відхід побратимів ціною власного життя. Більш як пів року його дружина з двома маленькими дітьми змушена була жити в окупації. 

Денис Ткач врятував своїх колег та став першим загиблим українським захисником 24 лютого 2022 року
Денис Ткач врятував своїх колег та став першим загиблим українським захисником 24 лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

Також поліція підтвердила інформацію про першого цивільного загиблого. Зранку у центральну частину міста Умань влучив снаряд – загинув 39-річний чоловік. Це був уродженець села Теофилівка, що на Вінничині, Вадим Павлишин.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 6

Близько 21.00: російські десантники були вибиті з Гостомеля, який їм вдалося тимчасово захопити, однак острів Зміїний захоплений окупантами після жорстокого бою.

Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 7
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року фото 8

Близько 23.00: російські колони дісталися до Конотопа в Сумській області, де отримали жорстоку відсіч.

Чимало українців готувалися до оборони. У багатьох містах запровадили комендантську годину. У супермаркетах розібрали хліб, воду, значну частину круп, консервів та бакалії.

Для українців перша доба повномасштабного вторгнення запам’яталася вибухами, довгими чергами до аптек, магазинів та банкоматів, моторошними боями у Гостомелі, захопленням ЧАЕС та ночівлею у підвалах, проте усі вірили у те, що Україна вистоїть та переможе. І наш спротив триває і донині – українці ціною своїх життів виборюють свободу та незалежність! 

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Гостомель 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Є ідея позиціонувати Україну таким чином, щоб вона утримувала свої позиції на полі бою на даний момент»
У США з'явилось нове бачення стосовно нашої війни?
30 сiчня, 14:01
Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження цивільної житлової інфраструктури
Атака дронів на Одесу: влада повідомила про наслідки
24 сiчня, 22:03
Футболіст провів всю кар’єру в українських та білоруських клубах
На війні з РФ загинув вихованець київського «Динамо» Сергій Рожок
25 сiчня, 10:58
Зеленський призначив керівника Головного управління СБУ одразу в двох областях
Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях
1 лютого, 17:29
Вікторії Нуланд відвідала Київ
Кремль влаштував істерику через візит Вікторії Нуланд до Києва
3 лютого, 15:54
Деякі українські вчені публікувалися або з представниками країни-агресорки, або у російських виданнях
Українські вчені досі публікуються у виданнях РФ – Міносвіти
8 лютого, 08:56
На Київщині працюють сили ППО
У Київській області та на підступах до столиці працює ППО
11 лютого, 03:09
Товари переправляються до РФ з Киргизстану, експорт до якого зріс більш ніж на 1100%
Як Росія отримує комплектуючі британських фірм: ЗМІ розкрили деталі
22 лютого, 10:56
Сергій Пашинський – колишній народний депутат, з березня по червень 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України
Пашинський розказав, яке доручення отримав у кабінеті Баканова у перші дні вторгнення
14 лютого, 14:44

Події в Україні

Сьогодні друга річниця повномасштабної війни в Україні
Сьогодні друга річниця повномасштабної війни в Україні
Україна обіцяє $10 тис. «за москаля»: росіяни поширили фейк, вигаданий у 2014
Україна обіцяє $10 тис. «за москаля»: росіяни поширили фейк, вигаданий у 2014
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
Перший день великої війни. Хроніка 24 лютого 2022 року
Аналітики пояснили, чи загрожує Україні атака з Придністров’я
Аналітики пояснили, чи загрожує Україні атака з Придністров’я
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
Партизани зафіксували десятки радянських танків у Криму
Партизани зафіксували десятки радянських танків у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
52K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
29K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
14K
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
13K
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території
12K
Відомий історик поставив перед Зеленським питання

Новини

Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua