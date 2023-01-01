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Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
Сумно бути свідком страждань українського народу, заявила в новорічному вітанні Маргрете II
фото: kongehuset.dk

Святковий Копенгаген був підсвічений синьо-жовтими кольорами

Королева Данії Маргрете II у прямому ефірі привітала своїх підданих із Новим роком. Велику частину новорічного виступу вона присвятила Україні та українцям.

«24 лютого на Україну напали. Сумно бути свідком страждань українського народу. Його героїчна боротьба за свободу справляє сильне враження на всіх нас.

Багато українців приїхало до Данії після початку війни, і данці їх добре зустріли. Багато хто відкрив свої домівки, роботу, футбольні клуби та свої серця. Коли ми допомагаємо один одному, ми запалюємо світло в темряві. Це найменше, що ми можемо зробити.

Чимало біженців – жінки та діти. Звичайно, вони дуже хвилюються за своїх рідних, але, попри це, багато хто має сильне бажання підтримати себе та створити для дітей максимально нормальне життя. Звичайно, всі сподіваються якнайшвидше повернутися додому.

Моє перше новорічне побажання сьогодні адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай ця страшна війна закінчиться і нехай ваша горда і прекрасна земля знову розквітне», – сказала королева.

Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців фото 1

Крім того, святковий Копенгаген був підсвічений синьо-жовтими кольорами, зокрема годинник на місцевій вежі в центрі.

Нагадаємо, 31 грудня, під час новорічного звернення, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: росія земля війна Еммануель Макрон президент 24 лютого королева Данії

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