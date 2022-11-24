Данія може вийти зі складу ФІФА: названо причину

Данія – одна з головних борців проти порушення прав мігрантів у Катарі

Федерація футболу Норвегії підтримає Данський футбольний союз

Федерація футболу Данії має намір порушити питання про вихід УЄФА зі складу ФІФА, Про це повідомляє The Athletic.

Це питання данці мають намір обговорити з усіма 55 членами УЄФА.

Данська федерація футболу – одна з головних борців проти порушення прав мігрантів у Катарі ще з 2015 року. У зв’язку з цим збірна Данії навіть підготувала до ЧС-2022 в Катарі чорну траурну форму – вона натхнена протестами проти порушень прав людини в цій країні.

При цьому глава Федерації футболу Норвегії Лізі Клавенес повідомила, що організація підтримає Данський футбольний союз у бажанні залишити склад ФІФА. Крім того, норвежці вирішили не голосувати на президентських виборах у ФІФА, які відбудуться 16 березня 2023 року.

Раніше ФІФА оголосила, що капітанам команд на груповому етапі турніру необхідно носити пов'язку зі слоганом #FootballUnitesTheWorld. Деякі збірні, наприклад, Німеччина, Данія, Уельс та Нідерланди, повідомляли, що їхні капітани носитимуть райдужні пов'язки на підтримку прав людини та руху ЛГБТК+, але у результаті ФІФА заборонила носити такі пов'язки.

Нагадаємо, у Німеччині пройшов тихий протест проти мундіалю у Катарі.

Також стало відомо, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.