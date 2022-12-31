«Розраховуйте на Францію»: Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
Макрон пообіцяв продовжувати допомагати Україні до перемоги
Вчора, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія. Про це повідомляє Le Dauphine.
Макрон пообіцяв продовжувати «безвідмовно» допомагати Україні «до перемоги». Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.
«Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу», – сказав він.
Раніше прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну.
До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.
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