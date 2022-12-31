Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Розраховуйте на Францію»: Макрон згадав Україну у новорічному зверненні

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Розраховуйте на Францію»: Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
Франція допомагатиме Україні у війні проти РФ
фото з відкритих джерел

Макрон пообіцяв продовжувати допомагати Україні до перемоги

Вчора, 31 грудня, під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія. Про це повідомляє Le Dauphine.

Макрон пообіцяв продовжувати «безвідмовно» допомагати Україні «до перемоги». Також французький президент заявив, що буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.

«Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу», – сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Читайте також: «Сьогодні лише одне бажання»: Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком
Теги: росія війна Франція Україна Еммануель Макрон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції Емануель Макрон
Скандальна заява Макрона про Україну. Чому не варто нервуватися
22 грудня, 2022, 22:05
Емануель Макрон постійно проводив переговори із Путіним
Путін знайшов, чим «насолити» Макрону
21 грудня, 2022, 13:24
Макрон вважає,що Європа повинна обмежити «залежність від США»
Макрон закликав Європу менше покладатися на США у питаннях безпеки
22 грудня, 2022, 12:28

Політика

Боррель оприлюднив плани Європейського Союзу щодо України
Боррель оприлюднив плани Європейського Союзу щодо України
Британська розвідка назвала страшні хвороби, які дошкуляють Путіну
Британська розвідка назвала страшні хвороби, які дошкуляють Путіну
«Розраховуйте на Францію»: Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
«Розраховуйте на Францію»: Макрон згадав Україну у новорічному зверненні
Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії
Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії
«Путін програє у 2023-му»: Борис Джонсон зробив прогноз на прийдешній рік (відео)
«Путін програє у 2023-му»: Борис Джонсон зробив прогноз на прийдешній рік (відео)
Прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну
Прем’єр-міністр Фінляндії пояснила, чому РФ не зможе перемогти Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
21K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
17K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
17K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
14K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
14K
Ракетна атака Києва: з’явилися жахливі кадри з Протасового Яру

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту