«Просто Гаррі». Британський принц публічно відмовився від королівського титулу



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Британський принц попросив називати його просто Гаррі

Герцог Сассекський без дружини та сина прибув до Великої Британії.

Онук королеви Єлизавети ІІ принц Гаррі, який вже 1 квітня офіційно вийде з королівської родини та припине використовувати бренд SussexRoyal, прибув до Великої Британії.

Причиною повернення герцога Сассекського із Канади до Лондона стала його участь в одному з останніх заходів який він відвідав, як старший член королівської родини. Примітно, що його дружина Меган та син Арчі не склали цього разу йому компанію і на батьківщину він прибув сам.

Так, Гаррі з'явився на саміті на підтримку власної ініціативи з природоохоронного туризму Travalyst в Единбурзі.

Однак за повідомленням видання The Sun, герцог неабияк спантеличив організаторів заходу, ще до свого виходу на трибуну. Так, попри те, що з подружжя Гаррі та Меган офіційно будуть зняті королівські повноваження 31 березня, він вже зараз висловив бажання не мати нічого спільного з монаршою сім'єю.

Зазначається, що під час конференції, представляючи принца, ведуча заходу зауважила, що він попросив звертатися до нього тільки по імені.

«Він пояснив, що звертатися до нього варто просто Гаррі. Тому, пані та панове, надайте великий і теплий шотландський прийом Гаррі!» - передає слова журналістки видання.

Таким чином онук Єлизавети ІІ вирішив довести, що заборону бабусі на використання королівського титулу він та його дружина сприйняли доволі байдуже, адже за їхніми словами вони і не збиралися цього робити.

Зауважимо, що ймовірно за декілька днів до Великої Британії прибуде і дружина Гаррі, оскільки вже впродовж наступних двох тижнів у пари заплановано кілька спільних заходів. Так, відомо, що першим після «Мегзіту» офіційним виходом герцогів стане церемонія вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні 5 березня, Потім, 7 березня вони відвідають музичний фестиваль «Маунтбеттен» в Альберт-холі. Свої останні обов'язки вони виконають 9 березня у Вестмінстерському абатстві, де відбудеться служба, приурочена до Дня Співдружності.

Нагадаємо, королівська родина заявила про бажання жити на дві країни - Британію і Канаду у заяві про вихід їх із королівської родини. Таке рішення пари шокувало не тільки шанувальників пари, але і рідних принца. Але згодом королева Єлизавета ІІ все ж таки підтримала рішення подружжя відмовитися від королівських привілеїв і повідомила про «перехідний період» у цьому процесі.