Кремль анонсував тристоронні переговори з Алієвим і Пашіняном
Зустріч відбудеться за ініціативи президента Росії Путіна
11 січня в Москві відбудуться тристоронні переговори президента Росії, президента Азербайджану і прем’єр-міністра Вірменії. Алієв, Пашинян і Путін зберуться поговорити про Карабах.
Про це у неділю повідомила пресслужба Кремля.
Відзначається, що зустріч відбудеться за ініціативи президента Росії Путіна.
«Планується розглянути хід реалізації заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та обговорити подальші кроки щодо вирішення наявних в регіоні проблем», – сказано у повідомленні Кремля.
Особливу увагу буде приділено питанням надання допомоги жителям постраждалих районів, а також розблокуванню і розвитку торгово-економічних і транспортних зв’язків.
Крім того, передбачені окремі переговори Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном.
Нагадаємо, 10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.
Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я.
25 грудня повідомлялося, що в Азербайджані розпочалась демобілізація.
Як повідомлялося, 18 грудня у Нагірному Карабасі загинув російський військовий.