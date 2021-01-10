Кремль анонсував тристоронні переговори з Алієвим і Пашіняном

Зустріч відбудеться за ініціативи президента Росії Путіна

11 січня в Москві відбудуться тристоронні переговори президента Росії, президента Азербайджану і прем’єр-міністра Вірменії. Алієв, Пашинян і Путін зберуться поговорити про Карабах.

Про це у неділю повідомила пресслужба Кремля.

Відзначається, що зустріч відбудеться за ініціативи президента Росії Путіна.

«Планується розглянути хід реалізації заяви лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року та обговорити подальші кроки щодо вирішення наявних в регіоні проблем», – сказано у повідомленні Кремля.

Особливу увагу буде приділено питанням надання допомоги жителям постраждалих районів, а також розблокуванню і розвитку торгово-економічних і транспортних зв’язків.

Крім того, передбачені окремі переговори Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном.

У листопаді Азербайджан і Вірменія підписали за посередництва Росії угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху – анклаві, який у всьому світі визнаний частиною Азербайджану, але в основному населений етнічними вірменами.

Нагадаємо, 10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я.

25 грудня повідомлялося, що в Азербайджані розпочалась демобілізація.

Як повідомлялося, 18 грудня у Нагірному Карабасі загинув російський військовий.