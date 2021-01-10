Штурм Капітолія - американська перебудова триває

Будь-яка перебудова починається з «Прискорення» і сумбуру

Що переможе в США – хаос і агресія або порядок і демократичні інститути влади? Напевно, Америка вибере друге – порядок і демократію. З цим повинен буде змиритися колишній президент Трамп, який непомітно для себе і Америки втягнув країну в хаотичну, драматичну перебудову всього політичного життя США.

Будь-яка перебудова починається з «Прискорення» і сумбуру. Останнім часом події розвивалися досить швидко – це драма з трьох частин. Спочатку демократи і республіканці в Конгресі подолали вето президента США на бюджет. Трамп був розлючений зрадою республіканців і вирішив провчити всіх сенаторів. Захоплення Конгресу прихильниками колишнього президента мало за мету показати Америці, хто сильніший – Трамп або Конгрес. Але Трамп домігся лише одного - в результаті штурму Конгресу США, на очах всього світу, втратив політичну недоторканність і віру в бездоганну політичну стабільність. Зате залишився політично недоторканним і незалежним від натовпу Білий дім. Занадто багато символізму для однієї доби.

Наразі, після того, як сенатори обох партій пройшли через таке публічне приниження, коли натовп палицями виганяв їх з будівлі Конгресу, республіканці і демократи точно проголосують за ратифікацію результатів голосування на президентських виборах. Бо мова вже йде не про справедливість виборів, а про захист статусу і престижу Конгресу США. Ми спостерігаємо другий акт політичної драми США.

Залишається зробити не найскладніше – «вторинне використання» колишнього президента Трампа в політичній боротьбі. Найбільше в цьому зацікавлені самі республіканці. При цьому, «проблему Трампа» новому президенту Байдену доведеться вирішувати руками республіканців, а не демократів, що дуже зручно. Трамп всі чотири роки знущався, використовував і республіканців і політичну машину США в своїх інтересах. Тепер глибинна держава і американські ЗМІ використовують колишнього президента Трампа в якомусь драматичному наративі чи політичному трилері-серіалі, які так люблять американські телеглядачі.

У будь-якому випадку будуть звинувачувати Кремль. Але Путін, як завжди, буде все заперечувати. Він не повірить в свою несподівану удачу - захоплення натовпом Конгресу США і бунт президента, що програв вибори, як доказ загнивання Америки, і відповідно сили, здоров'я і процвітання путінської Росії. Але, для Кремля, спокуса буде занадто великою, як у випадку із захопленням Криму або перемогою Трампа на виборах. В цьому випадку нахабство Путіна можна порівняти лише з авантюризмом і сміливістю Трампа. Зловтіха Кремля ще більше посилить підозри і злість американців. Таким чином, можна очікувати схожих подій, але вже в інших державах і на інших континентах.

Що стосується України, то аналогії в наявності. І там і тут Кремль робить все, щоб «розгойдати човен» і домігся свого. Приголомшені американці отримали свій миттєвий Майдан. Нехай короткий, але фотогенічний, видовищний, яскравий, але безперспективний. І надалі будь-яке американське політичне керівництво буде побоюватися натовпу на вулицях Вашингтона, так само, як будь-який український президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, після двох приголомшливих майданів з жахом чекає приходу третього Майдану, найнебезпечнішого, для влади і для українського суспільства.

Джерело: День

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