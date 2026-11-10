Кривава аварія в Болгарії: 12 людей загинули у зіткненні понад 86 авто (відео)

Дві масштабні ДТП сталися на автомагістралі «Тракія» поблизу міста Ямбол, а причиною аварій міг стати густий туман

У Болгарії внаслідок двох масштабних ланцюгових дорожньо-транспортних пригод на автомагістралі «Тракія» загинули 12 людей, ще десятки дістали травми. У зіткненнях поблизу міста Ямбол опинилися понад 86 автомобілів і вантажівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bgnes.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 12, а постраждали 50 людей. Загалом у двох аваріях були задіяні 86 транспортних засобів: 63 – на ділянці в напрямку Бургаса та ще 23 – на протилежному боці траси, у напрямку Софії. Такі дані оприлюднило болгарське агентство BGNES із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Калояна Калоянова.

Перша аварія сталася на смузі руху в напрямку Бургаса. За попередньою інформацією, вантажівка перекрила шлях пасажирському автобусу. Згодом у зіткнення потрапили вантажівка, яка перевозила пшеницю, та легковий автомобіль.

🇧🇬У Болгарії на автомагістралі «Тракія» сталися дві масштабні ланцюгові ДТП за участю 86 автомобілів Загинули 12 людей, ще 50 дістали травми. Причиною аварій міг стати густий туман, через який видимість на трасі впала до 10 метрів. https://t.co/UDVbtFCCqb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 10, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Невдовзі ланцюгова ДТП сталася і на протилежному боці автомагістралі – у напрямку столиці Болгарії Софії. Унаслідок зіткнень автомобілі опинилися розкиданими по кількох смугах, частина машин була зім'ята або перекинута.

Генеральний секретар МВС Болгарії Любомир Ніколов назвав імовірною причиною аварій густий туман, який раптово з'явився на трасі. За словами посадовця, видимість спочатку становила близько 70–80 метрів, але згодом скоротилася приблизно до 10 метрів.

До ліквідації наслідків ДТП залучили поліцію, пожежників і медиків. Постраждалих доправили до лікарень у трьох регіонах країни – Ямболі, Сливені та Бургасі. Для можливої евакуації тяжкопоранених до медзакладів Софії підготували військові транспортні літаки.

Після аварій рух автомагістраллю «Тракія» перекрили в обох напрямках. Рятувальні роботи та з'ясування обставин ДТП тривають.

Варто нагадати, що на президентських виборах у Болгарії перемогла чинна виконувачка обов'язків глави держави Іліяна Йотова, яка виступає за переговори з Росією та проти продовження військової допомоги Україні. У другому турі, що відбувся 1 листопада 2026 року, вона випередила прозахідного кандидата, колишнього тимчасового прем'єр-міністра Андрея Гюрова.