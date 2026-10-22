Болгарія відмовилася фінансувати закупівлю нової зброї для України

Окремо влада країна хоче, щоб її внесок спрямовували передусім у регіони України, де проживає болгарська національна меншина

Рішення Софії не блокує ухвалення таких заходів іншими країнами ЄС

Уряд Болгарії ухвалив рішення про «конструктивне утримання» щодо заходів Європейського фонду миру, які передбачають фінансування закупівлі нової летальної зброї для України. Свій внесок до фонду Софія спрямовуватиме лише на нелетальну допомогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на порядок денний та рішення болгарського уряду.

«Конструктивне утримання» дає державі-члену ЄС змогу не підтримувати рішення в галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки, але й не блокувати його ухвалення. Тож Болгарія не перешкоджає іншим країнам Євросоюзу використовувати фонд для закупівель озброєння.

Європейський фонд миру, як пояснили в уряді, – позабюджетний інструмент ЄС, який створили 2021 року. Через нього фінансують військові та оборонні ініціативи. Усі держави-члени мають робити внески, розмір яких залежить від ВВП.

У Софії наголошують, що зобов'язання за фондом взяли попередні уряди. Якби Болгарія не сплачувала внески, їй нараховували б відсотки, а ще вона не могла б повернути кошти за вже надану допомогу. Тому внесок країна збереже, але використає його лише для нелетальної підтримки України.

Окремо Болгарія хоче, щоб її внесок спрямовували передусім у регіони України, де проживає болгарська національна меншина. Можливості для цього уряд з'ясовує з Європейською комісією.

Як пояснили в уряді, Болгарія як країна Чорноморського регіону зацікавлена в припиненні бойових дій поблизу своїх кордонів. На думку Софії, зосередження на невійськовій допомозі показує, що країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але відкидає логіку нескінченного військового протистояння і шукає дипломатичні шляхи до переговорів.

Раніше болгарська влада вже заявляла про намір припинити озброювати Україну. У червні міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов казав, що, на його думку, Україні потрібно більше людей, а не зброї.

Нагадаємо, у червні речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував заяви Софії про військову допомогу й наголосив, що оборонна співпраця Києва та Болгарії відбувається на комерційній основі.