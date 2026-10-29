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Три країни НАТО виступили зі спільною заявою через ситуацію в Чорному морі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Три країни НАТО виступили зі спільною заявою через ситуацію в Чорному морі
Російські дрони регулярно атакують цивільні судна у Чорному морі
фото: novinite.com

Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися посилити обмін розвідданими й координацію для захисту морських шляхів

Міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Спільну заяву ухвалили 28 жовтня в Софії за підсумками зустрічі міністрів оборони та начальників генеральних штабів трьох країн. Документ підписали міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, його болгарський колега Димитар Стоянов та міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря.

У заяві наголошується, що Чорне море є важливим транспортним коридором для міжнародної торгівлі, зокрема для постачання зерна, добрив та енергоносіїв. Порушення морського сполучення створює ризики для глобальних ланцюгів постачання, продовольчої та енергетичної безпеки, особливо в країнах Африки, Близького Сходу та Азії.

Міністри закликали всі сторони утримуватися від дій, які можуть загрожувати торговельним суднам, морській інфраструктурі та свободі судноплавства. Вони також наголосили на необхідності дотримання міжнародного права, зокрема Конвенції Монтре та норм міжнародного гуманітарного права.

Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися посилити обмін інформацією та розвідданими, покращити моніторинг ситуації на морі й розвивати системи раннього попередження про загрози. Також країни планують поглибити взаємодію між збройними силами. За потреби відповідні заходи координуватимуть із НАТО.

Окремо міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що Анкара підтримує контакти з Україною та Росією, закликаючи обидві сторони припинити атаки на цивільні судна. За його словами, Туреччина залишає за собою право вживати законних заходів у разі нападів на судна під турецьким прапором або ті, що експлуатуються турецькими компаніями.

Заява пролунала після чергового інциденту в Чорному морі. 28 жовтня три морські безпілотники атакували контейнеровоз Contship Jet під прапором Ліберії у виключній економічній зоні Болгарії. Усі 18 членів екіпажу евакуювали, постраждалих не було. Наступні раунди консультацій Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися провести в Анкарі та Бухаресті.

Варто нагадати, що у 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари.

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Теги: Туреччина війна Чорне море НАТО Болгарія Румунія

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