У США велика пожежа через вибух на газовому заводі
Після вибуху на заводі спалахнула пожежа
Поліція евакуювала усіх жителів міста Медфорд
На газовому заводі в Оклахомі Сполучених Штатів Америки стався вибух із подальшою пожежею. Про це повідомляє ABC News.
Пожежа трапилася на заводі OneOk у місті Медфорд.
За попередніми даними, потерпілих нема.
Поліція евакуювала усіх жителів у радіусі 2 миль від заводу.
Коли люди зможуть повернутися в домівки, наразі невідомо.
Крім того, поліція закликала уникати поїздок біля або через Медфорд, зокрема, трасою 81.
Нагадаємо, у червні на заводі з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG у США стався вибух.
Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.
Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.