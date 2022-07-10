У США велика пожежа через вибух на газовому заводі

Після вибуху на заводі спалахнула пожежа

Поліція евакуювала усіх жителів міста Медфорд

На газовому заводі в Оклахомі Сполучених Штатів Америки стався вибух із подальшою пожежею. Про це повідомляє ABC News.

Пожежа трапилася на заводі OneOk у місті Медфорд.

За попередніми даними, потерпілих нема.

Поліція евакуювала усіх жителів у радіусі 2 миль від заводу.

Коли люди зможуть повернутися в домівки, наразі невідомо.

Крім того, поліція закликала уникати поїздок біля або через Медфорд, зокрема, трасою 81.

Нагадаємо, у червні на заводі з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG у США стався вибух.

Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.

Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.