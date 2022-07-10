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    Соціум

    У США велика пожежа через вибух на газовому заводі

    Після вибуху на заводі спалахнула пожежа - У США велика пожежа через вибух на газовому заводі

    Після вибуху на заводі спалахнула пожежа

    фото: Deer Creek Volunteer Fire Dept./Facebook

    Поліція евакуювала усіх жителів міста Медфорд

    На газовому заводі в Оклахомі Сполучених Штатів Америки стався вибух із подальшою пожежею. Про це повідомляє ABC News.

    Пожежа трапилася на заводі OneOk у місті Медфорд.

    За попередніми даними, потерпілих нема.

    Поліція евакуювала усіх жителів у радіусі 2 миль від заводу.

    Коли люди зможуть повернутися в домівки, наразі невідомо.

    Крім того, поліція закликала уникати поїздок біля або через Медфорд, зокрема, трасою 81.

    Нагадаємо, у червні на заводі з виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG у США стався вибух.

    Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.

    Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

    Теги: пожежа вибух США завод
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    У США велика пожежа через вибух на газовому заводі