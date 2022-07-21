Євросоюз послабив санкції проти Росії: подробиці

Виключення з санкцій стосуються продовольчої і енергетичної безпеки, а також авіаперевезень

Новий пакет санкцій передбачає низку винятків із уже запроваджених раніше обмежень

У сьомому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії введено низку пом’якшень. Зокрема, вони стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, безпеки авіаперевезень та доступу до правосуддя. Про це свідчить текст заяви Ради ЄС.

Як зазначається у документі, технічна допомога Росії щодо авіаційних товарів і технологій буде дозволена «в тій мірі, в якій це необхідно для захисту роботи Міжнародної організації цивільної авіації щодо встановлення технічних промислових стандартів», а заборона укладати будь-які операції з російськими державними установами буде дещо обмеженою.

Також «щоб уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі», ЄС вирішив поширити виняток на операції з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до треті країни.

В ЄС заявили, що насамперед прагнуть уникати всіх заходів, які можуть призвести до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі.

«Жоден із заходів, прийнятих сьогодні чи раніше з огляду на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, жодним чином не спрямований на торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами, між третіми країнами та Росією», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії, накладених на неї через військове вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти «Сбербанку» і розширення персональних санкцій.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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