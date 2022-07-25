Через санкції Росія відклала модернізацію електростанцій

Енергетичні компанії у Росії мають проблеми з постачанням обладнання

Російські компанії перенесли терміни запуску як мінімум семи проєктів з модернізації теплових електростанцій (ТЕС) через проблеми з постачанням обладнання. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

За даними «Системного оператора» (диспетчер енергосистеми Росії), правом на відстрочку без сплати штрафів скористалися «Інтер РАО», «Газпром енергохолдинг», «Татенерго» та «Татнафта». Відповідний дозвіл уряд РФ надав їм наприкінці квітня.

«Інтер РАО» пояснив зсунення терміну початку роботи оновленого енергоблока Нижньовартівської ДРЕС (800 мегаватів) на 1 вересня 2024 року, а блоку Іриклінської ДРЕС (300 мегаватів) на 1 березня того ж року затримкою в постачанні основного обладнання.

«Газпром енергохолдинг» перенесе на півроку введення двох блоків Кірішської ДРЕС (1 січня 2023 року та 1 січня 2025 року), а блок Північної ТЕЦ – на 1 січня 2026 року. У компанії вказали, що треба «привести терміни введення обладнання у відповідність до нових очікуваних термінів постачання великовузлових елементів».

Проєкт «Татнафти» з модернізації Нижньокамської ТЕЦ включав у себе використання газової турбіни російського виробництва «Силових машин», однак і тут термін запуску зміщений на рік до 1 рудня 2025 року.

«Татенерго» планувало використовувати газову турбіну General Electric для нового енергоблоку Заїнської ГРЕС. Поки що проєкт відкладено на рік до 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії, накладених на неї через військове вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти «Сбербанку» і розширення персональних санкцій.

Водночас у сьомому пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії введено низку пом’якшень. Зокрема, вони стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, безпеки авіаперевезень та доступу до правосуддя.

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