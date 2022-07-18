Чому санкції проти Росії діють так повільно

Російська економіка зазнає втрат так само, як і російська армія

На сьогодні Росія активно проїдає власні заощадження

Запровадження санкцій проти РФ з боку Вільного Світу часто виглядає повільним, наслідки – недостатньо руйнівними, а здатність РФ завдавати країнам Заходу проблеми, спираючись на їхню залежність, насамперед, від російських енергоносіїв – надто помітною.

Тут варто пам’ятати, що взаємозалежність Заходу і Росії формувалось десятиліттями. І розрив цих зв’язків потребує часу. І щоб він стався, залежність доводиться розривати шар за шаром, ідучи на – хай тимчасові, але складні соціальні (і, можливо, політичні) наслідки.

Тож на процес опускання Росії на дно не варто дивитись ані крізь рожеві, ані крізь чорні окуляри. Кроки, необхідні для вступу України до ЄС і НАТО, досягнуть системної сумісності нашої країни з Заходом, – і полегшать ухвалення провідними країнами світу рішень, які зроблять санкційний фронт убивчо ефективним.

Кожен має свої задачі і свій обсяг робіт.

Перше

Верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив у своєму блозі, що санкції проти Росії працюють.

Ці санкції були прийняті в тісній координації з членами G7, і той факт, що понад сорок інших країн, у тому числі традиційно нейтральні, також запровадили їх або вжили подібних заходів, підвищує їх ефективність, зазначив він.

Санкції вимагають стратегічного терпіння, оскільки може знадобитися багато часу, щоб вони мали бажаний ефект. Навіть якщо санкції не змінять російської траєкторії в короткостроковій перспективі, це не означає, що вони марні, оскільки вони впливають на саму кількість ресурсів, які Росія має для ведення війни, – наголосив Боррель.

Друге

У відповідь на санкції Росія проїдає заощадження і за цей кошт сподівається відгородитися від світу.

Саме так варто сприймати її вихваляння щодо відмови від Swift, у чому вона розраховує на допомогу Китаю і Туреччини. А ресурси планується взяти з внутрішніх запозичень. Мінфіну РФ дозволять скуповувати російський держборг на гроші Фонду національного добробуту. Те, що мало забезпечити російський «суспільний договір» і прийнятний рівень добробуту, спалюється на догоду хворим імперським фантазіям.

Третє

Уряд Німеччини роз’яснює, що країна значно стійкіша проти тиску з боку РФ, ніж традиційно вважається. Домогосподарства забезпечені газом; навіть якщо росія більше не постачатиме газ, Німеччина все одно буде отримувати його з Норвегії, Голландії та Бельгії або, в майбутньому, з німецьких терміналів зрідженого газу – повідомив голова Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер.

Уряд ФРН планує вже взимку запустити два з чотирьох запланованих плавучих терміналів ЗПГ на узбережжі Північного моря. А до літа 2024 року німецький уряд планує взагалі знайти повну заміну російському газу.

Четверте

Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Як повідомляється, це означає, що наша держава зможе брати участь у розробці нових стандартів Альянсу.

П'яте

Чергова, четверта зустріч щодо підтримки України, насамперед зброєю, у форматі «Рамштайн», відбудеться уже 20 липня. Чекаємо нових гарних новин.

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Джерело: блог Ростислава Павленка

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