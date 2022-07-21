ЄС ввів санкції проти двох російських акторів

Вводиться заборона на «прямий та непрямий» імпорт російського золота

Євросоюз опублікував текст сьомого пакету санкцій проти Росії. Відповідний документ з'явився на сайті ЄС.

Згідно з документом, вводиться заборона на «прямий та непрямий» імпорт російського золота та заморожування активів «Сбербанку».

Вводяться персональні санкції проти:

Першого заступника прем'єр-міністра Росії Андрія Бєлусова;

Мера Москви Сергія Собяніна;

Акторів Володимира Машкова та Сергія Безрукова;

Сина голови Ростеха Сергія Чемезова;

Депутата Держдуми Адама Делімханова.

Також запроваджено обмеження проти фонду «російський світ», росспівробітництва тощо.

Нагадаємо, 21 липня Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.