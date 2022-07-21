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    Політика

    Євросоюз опублікував текст сьомого пакету санкцій проти Росії

    ЄС ввів санкції проти двох російських акторів - Євросоюз опублікував текст сьомого пакету санкцій проти Росії
    ЄС ввів санкції проти двох російських акторів
    фото із відкритих джерел

    Вводиться заборона на «прямий та непрямий» імпорт російського золота

    Євросоюз опублікував текст сьомого пакету санкцій проти Росії. Відповідний документ з'явився на сайті ЄС.

    Згідно з документом, вводиться заборона на «прямий та непрямий» імпорт російського золота та заморожування активів «Сбербанку».

    Вводяться персональні санкції проти:

    • Першого заступника прем'єр-міністра Росії Андрія Бєлусова;
    • Мера Москви Сергія Собяніна;
    • Акторів Володимира Машкова та Сергія Безрукова;
    • Сина голови Ростеха Сергія Чемезова;
    • Депутата Держдуми Адама Делімханова.

    Також запроваджено обмеження проти фонду «російський світ», росспівробітництва тощо.

    Нагадаємо, 21 липня Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

    На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

    Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Євросоюз опублікував текст сьомого пакету санкцій проти Росії