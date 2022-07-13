Росія відмовляється повертати понад 400 літаків, орендованих в іноземних компаній, – ЗМІ

Російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків і низку авіазапчастин, які вони орендували у західних компаній. Через це лізингові компанії подають страхові претензії на близько 10 мільярдів доларів. Про це пише The Washinghton Post із посиланням на дані платформи авіаційної аналітики Cirium.

Наразі Росія покладається на літаки Boeing і Airbus, які виготовлені за кордоном і належать західним лізинговим компаніям. Із 968 літаків російського комерційного парку перед повномасштабною війною проти України 515 належали неросійським лізинговим компаніям.

Запроваджені проти РФ санкції вимагали від західних компаній розірвати договори оренди з Росією та відкликати свої літаки. Компаніям також заборонили продавати нові літаки, запчастини чи програмне забезпечення до РФ, обслуговувати російські літаки або надавати їм онлайн-оновлення програмного забезпечення. Заборонена навіть заправка орендованого літака Boeing.

Однак у березні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західним компаніям повернули лише близько 80 із 515 літаків, які орендувала Росія.