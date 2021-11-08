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    Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів

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    Поточні заходи із підсилення патрулювання кордону не принесли очікуваних результатів - Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів
    Поточні заходи із підсилення патрулювання кордону не принесли очікуваних результатів
    фото: Голос Америки

    Керівництво країни розгляне можливість запровадження надзвичайного стану

    Підрозділи армії Литви спрямовані на кордони з Білоруссю та Польщею. Також заплановано приведення додаткового контингенту солдатів у стан бойової готовності. Відповідні заходи анонсував начальник служби охорони державного кордону генерал Рустамас Любаєвас на засіданні комітету національної безпеки та оборони країни.

    Литва змушена посилювати прикордонний контроль у зв'язку з появою великої кількості мігрантів на польсько-білоруському кордоні. У країні готуються до різних сценаріїв розвитку ситуації, прикордонна служба узгоджує дії з поліцією та штабом литовської армії.

    Литовське міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести у країні надзвичайний стан. Глава МВС Литви Агне Білотайте повідомила, що такий захід найближчим часом обговорять в уряді республіки.

    Реакція державних органів Литви відбулася майже одночасно із заявою керівництва Польщі про скликання антикризового штабу у зв'язку із загостреною ситуацією на кордоні.

    Нагадаємо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Раніше повідомлялося, що Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

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    Теги: Польща армія мігранти криза надзвичайний стан Литва
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    Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів