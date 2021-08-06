Білорусь створює штучну міграційну кризу і в Польщі
Лукашенко, як ні в чому не бувало, звинуватив владу Польщі і Литви, в тому, що вони роздмухують проблему
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Теперь Беларусь создаёт искусственный миграционный кризис и в Польше
Власти Польши обвинили Лукашенко в том, что он посылает все большее количество мигрантов через границу – возможно, как месть за решение Польши предоставить убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.
Так, польская пограничная служба в ночь со среды на четверг задержала 71 мигранта из Беларуси, и ещё одну группу из 62 человек (это в основном иракцы, но есть и беженцы из Афганистана).
Лукашенко, как ни в чем ни бывало, обвинил власти Польши и Литвы, в том, что они раздувают проблему. И что, оказывается, это Литва хочет насильно перемещать мигрантов на территорию Беларуси, которые попадают в Литву как раз через белорусскую границу. То есть, уже хайпует на теме.
ЕС, тем временем, усиливает давление на власти Ирака, чтобы они прекратили полёты в Беларусь. Однако, мигранты могут прибывать и из других стран.
Джерело: блог Олесі Яхно