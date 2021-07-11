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    Стоп мігрантам. Литва збудує стіну на кордоні з Білоруссю

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    Литовці вигадали новий спосіб боротьби з небажаними відвідувачами - Стоп мігрантам. Литва збудує стіну на кордоні з Білоруссю
    Литовці вигадали новий спосіб боротьби з небажаними відвідувачами

    На цей проєкт планують витратити €42 млн

    Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження.

    Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів. Про це повідомив посол Литви в Німеччині Рамунас Місілюс в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

    Дипломат підкреслив, що приплив нелегальних мігрантів з Білорусі Литва вважає «гібридною агресією».

    «Мігранти насправді хочуть їхати не до Литви, а в Німеччину або Швецію. Тому це стало вже загальною проблемою Євросоюзу», – сказав Місілюс.

    У Литві вважають, що без допомоги КДБ Білорусі тут не обходиться. Мовляв, інакше безперешкодний перетин кордону з Литвою був би неможливим.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно проникнути до ЄС через кордон Білорусі з Литвою, перевищила тисячу осіб.

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    Теги: мігранти посол Литва КДБ
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    Стоп мігрантам. Литва збудує стіну на кордоні з Білоруссю