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    Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго

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    Ситуація з нелегальними мігрантами, які штурмують кордон, затягнеться - Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго
    Ситуація з нелегальними мігрантами, які штурмують кордон, затягнеться
    Фото з відкритих джерел

    Польща побачила в розвитку кризи російський слід

    За словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павела Сольохи, криза на польсько-білоруському кордоні триватиме довше, ніж це очікувалося. Сейм країни схвалив закон, який передбачає будівництво огорожі, яка буде обладнана системою моніторингу й датчиками виявлення руху. Про це пише «Польське радіо».

    «Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу з агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія», – відзначив Сольоха.

    За його словами, сьогодні ситуація на польсько-білоруському кордоні є доволі небезпечною, у зв’язку з чим Польщі необхідно поліпшити тимчасову огорожу.

    Сольоха переконаний у тому, що розв’язання конфлікту між країнами шляхом санкцій з боку міжнародної спільноти потребує часу, оскільки з 2015 року ЄС має дещо інший досвід з міграцією.

    «Нині йдеться про два чинники: міграційний тиск і потенційно новий маршрут, а також те, що у це настільки глибоко залучена інша держава», – додав Сольоха.

    Нагадаємо, за словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

    Крім того, з цього тижня Білорусь посилила правила в'їзду для громадян Сирії, Єгипту, Афганістану, Пакистану, Ємену, Ірану та Нігерії. Вони більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська, як це було раніше.

    Також парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками рухую

    Як відомо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

    Польща та Литва, що межують із Білоруссю, намагаються впоратися з надзвичайно великою кількістю мігрантів з Близького Сходу, що прибувають до них через білоруський кордон в останні місяці.

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    Теги: Росія Польща будівництво мігранти криза держава кордон
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    Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго