Литва планує продовжити карантин до середини грудня

Міністр також додав, що ослаблення карантинних обмежень поки не обговорювалося

Зараз карантин діє з 7 по 29 листопада

Уряд Литви має намір продовжити карантин у країні до середини грудня. Про це повідомляє Delfi.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я Ауреліюс Верига, карантин в Литві може бути продовжений на три тижні.

«Наша пропозиція полягала в тому, щоб продовжити карантин до 31 грудня, і після обговорень у Керівному комітеті Covid-19 було вирішено, що в середу уряд запропонує продовжити його до 16-17 грудня», – заявив він.

Міністр також додав, що ослаблення карантинних обмежень поки не обговорювалося.

При цьому Верига заявив, що різдвяні свята і Литві будуть «іншими» і закликав громадян утриматися від масових святкувань.

За словами міністра, зараз не розглядається питання про можливість закриття непродовольчих магазинів. Однак він зазначив, що «їх закриття буде залежати від рівня свідомості самих людей».

Нагадаємо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Як повідомлялося наприкінці жовтня, у Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали – 40,7 млн людей.