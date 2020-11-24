На польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок

Вірус виявили вчені з дослідницьких центрів Гданська у співпраці з ветеринарами

У Польщі на одній із ферм у Поморському воєводстві зафіксували перші випадки Covid-19 у норок. Про це повідомляє wPolityce.

Як повідомляється, фахівці перевірили 91 норку на наявність коронавірусу. Після цього вірус підтвердився у восьми тварин. Раніше випадки Covid-19 серед норок в Польщі не виявляли.

Зазначається, що Польща, яка є великим виробником норкового хутра, цього місяця розпочала тестування на коронавірус серед норок та працівників ферм. Таке рішення було прийнято після того, як у вірус поширився серед норок в Данії.

Промислові групи у Польщі рішуче виступали проти перевірок тварин, побоюючись, що вони можуть призвести до масового знищення норок.

Нагадаємо, що на французькій фермі виявили норок з коронавірусом.

Також, МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус.

До слова, МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок.

Крім того, данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

В той же час, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.