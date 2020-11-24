  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок

    • Розсилка
    Польща, яка є великим виробником норкового хутра - На польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок
    Польща, яка є великим виробником норкового хутра

    Вірус виявили вчені з дослідницьких центрів Гданська у співпраці з ветеринарами

    У Польщі на одній із ферм у Поморському воєводстві зафіксували перші випадки Covid-19 у норок. Про це повідомляє wPolityce.

    Як повідомляється, фахівці перевірили 91 норку на наявність коронавірусу. Після цього вірус підтвердився у восьми тварин. Раніше випадки Covid-19 серед норок в Польщі не виявляли.

    Зазначається, що Польща, яка є великим виробником норкового хутра, цього місяця розпочала тестування на коронавірус серед норок та працівників ферм. Таке рішення було прийнято після того, як у вірус поширився серед норок в Данії.

    Промислові групи у Польщі рішуче виступали проти перевірок тварин, побоюючись, що вони можуть призвести до масового знищення норок.

    Нагадаємо, що на французькій фермі виявили норок з коронавірусом.

    Також, МОЗ Ірландії також пропонує знищити всіх норок на фермах через коронавірус.

    До слова, МОЗ Данії оголосив про зникнення штаму коронавірусу від норок.

    Крім того, данські ферми знищили всіх норок з коронавірусом.

    В той же час, данський міністр подав у відставку після скандалу зі знищенням норок.

    6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

    У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

    Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини.  Вчені вважають, що мутації коронавірусу  у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

    Теги: Польща вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies