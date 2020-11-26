«Повстали з могил». У Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню

Місцева влада звинуватила уряд в перетворенні цих території на тотальний смітник

Місцева влада звинуватила уряд в перетворенні цих території на тотальний смітник

Явище пов'язане з процесом гниття та виділення газів, які виштовхують тіла вбитих норок на поверхню

Як свідчать фотографії, опубліковані данським мовником DR, тіла норок почало виштовхувати на поверхню через недостатню глибину поховання, яка складає 1 метр.

Міністерство охорони навколишнього середовища Данії заявило, що це явище є «тимчасовою проблемою», яка пов'язана з процесом гниття та виділення газів, які виштовхують тіла вбитих норок на поверхню. Міністерство запевнило, що території масових поховань будуть облаштовані огорожею та перебуватимуть під цілодобовим наглядом поліції.

Влада двох міст вже зажадала від профільного міністерства викопати та спалити тіла вбитих норок через можливу епідемічну загрозу, які становлять мертві тварини. На думку місцевої влади, уряд перетворив ці території на тотальний смітник.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі, вона контролює 40% світового виробництва норки