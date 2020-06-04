Лукашенко хоче, щоб економіка Білорусі не залежала «від братньої Росії»



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Ми не можемо навіть від братньої Росії залежати на 50−55%, заявив президент Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країні необхідно диверсифікувати ринки і зменшити економічну залежність від Росії.

Про це повідомляє пресслужба білоруського глави.

«Немає експорту — немає валюти. Причому проблему залежно від ринку однієї країни варто вирішити остаточно. Ми не можемо навіть від братньої Росії залежати на 50−55%. Ми маємо диверсифікувати ринки», — сказав Лукашенко.

Він додав, що «внутрішній ринок Білорусі невеликий, але і його віддавати у жодному разі нікому не можна».

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 червня призначив керівників нового складу уряду країни.

Як повідомлялось, уряд Білорусі Лукашенко відправив у відставку 3 червня.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройдуть вибори президента. Чинний президент Олександр Лукашенко балотуватиметься вшосте.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі почалися акції протесту на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Також в Мінську затримали одного з лідерів опозиції Миколу Статкевича.

Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у найближчі п’ять років в Білорусі, швидше за все, з’явиться нова конституція.