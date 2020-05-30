Лукашенко впевнений, що жінка не готова керувати Білоруссю



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

«Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний», - заявив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що білоруське суспільство не готове до того, щоб президентом країни стала жінка.

Про це повідомляє агентство «Белта» із посиланням на слова Лукашенка.

«У нас конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за конституцією президент має сильну владу», - зазначив Лукашенко.

«У нас – не Литва. Там президент, була Даля Грібаускайте, прийшла, усміхнулася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас – ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний», - додав він.

Нагадаємо, Палата представників Національних зборів Білорусі 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте побореться за крісло глави держави.

До слова, Євросоюз спростив отримання віз для білорусів.